SHBA rrëzon dronin iranian pranë aeroplanmbajtëses USS Abraham Lincoln
Shtetet e Bashkuara të amerikanë kanë rrëzuar droning Iranian, I cili iu afrua një aeroplanmbajtëse, thotë një zyrtar amerikan.
Ushtria amerikan rrëzoi dronin që iu afrua aeroplanmbajtëses USS Abraham Lincoln në Detin Arabik, tha një zyrtar amerikan Reuters-it.
Droni iranian, i identifikuar si model Shahed-139, po fluturonte drejt aeroplanmbajtëses kur një aeroplan luftarak amerikan F‑35 e ndërhyri dhe e shkatërroi atë.
Kujtojmë se presidenti amerikan, Donald Trump ka shtuar presionin ndaj Teheranit, duke kombinuar forcë ushtarake me kërcënime të qarta për veprime ushtarake nëse Irani nuk pranon bisedime dhe një marrëveshje për programin bërthamor.
Trump paralajmëron Iranin përsëri: “Gjëra të këqija” do të ndodhin nëse nuk arrihet një marrëveshje me SHBA-në
Sipas deklaratave të tij, një “armadë e madhe” e SHBA-së po lëviz drejt zonës së Iranit dhe koha është në limit për të arritur një marrëveshje që ndalon programin bërthamor iranian ose përndryshe do të vijnë veprime ushtarake më të ashpra.
Trump ka bërë të qartë se SHBA nuk përjashton një sulm ushtarak ndaj Iranit nëse ky i fundit refuzon të negociojë një marrëveshje që ndalon zhvillimin e armëve bërthamore — duke thënë se nëse Irani nuk pranon marrëveshjen, “koha po mbaron” dhe se SHBA do të përdorë forcë nëse është e nevojshme.
Në të njëjtën kohë, Trump dhe stafi i tij po shqyrtojnë edhe opsione të tjera që përfshijnë goditje të synuara ndaj forcave të sigurisë ose udhëheqjes iraniane, me qëllim, sipas disa burimeve, që të inkurajohen protestat brenda vendit. /Telegrafi/