SHBA po prodhon 1,200 milionerë të rinj çdo ditë - çfarë kanë të përbashkët ata?
Diku në SHBA sot, 1,200 njerëz do të bëhen milionerë.
Nesër, edhe 1,200 të tjerë. Të nesërmen, e njëjta gjë.
Siç raportohet nga The Wall Street Journal, SHBA krijoi më shumë se 440,000 milionerë të rinj në vitin 2025, që është pothuajse gjysma e të gjithë milionerëve të rinj të krijuar në të gjithë botën.
Më shumë se 23.6 milionë amerikanë tani kanë një pasuri me vlerë shtatëshifrore ose më shumë.
Kina është e dyta me 5.3 milionë milionerë.
Pra, çfarë kanë të përbashkët?
Nuk është rroga e tyre. Është ajo që zotërojnë. Asetet financiare - aksionet dhe obligacionet - përbëjnë 79% të pasurisë bruto në SHBA.
Tregu i aksioneve, i cili ka qenë në një rritje historike, bëri pjesën më të madhe të punës së rëndë.
Mësimi është i thjeshtë dhe i njohur: ndërtimi i pasurisë në shkallë të gjerë kërkon zotërimin e aseteve, jo vetëm fitimin e të ardhurave. /Telegrafi/