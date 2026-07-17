SHBA: Përfundon vala e fundit e sulmeve të mëdha ndaj Iranit
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) ka njoftuar se ka përfunduar valën e saj të fundit të sulmeve të mëdha kundër Iranit.
CENTCOM tha se aeroplanë luftarakë, dronë ajrorë dhe anije luftarake kishin lëshuar municione në dhjetëra objektiva ushtarake iraniane, me sulmet që përfunduan në orët e hershme të mëngjesit.
Në një deklaratë, Komanda Qendrore tha se kishte goditur objektiva duke përfshirë mbikëqyrjen bregdetare dhe vendet e mbrojtjes ajrore, infrastrukturën logjistike ushtarake dhe aftësitë detare.
Ndryshe, më herët u raportua se SHBA kishte goditur të paktën dy ura në Iranin jugor.
Është e mundur që Uashingtoni mund t’i ketë konsideruar këto ura si “infrastrukturë logjistike ushtarake”.
Kjo ishte nata e gjashtë radhazi e sulmeve amerikane kundër Iranit. /Telegrafi/