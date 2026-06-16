SHBA nis tërheqjen e aeroplanëve ushtarakë nga Izraeli pas marrëveshjes me Iranin
SHBA përgatitet të tërheqë një pjesë të avionëve furnizues nga Izraeli pas marrëveshjes me Iranin.
Ushtria amerikane po përgatitet të zvogëlojë praninë e saj ajrore në Izrael, duke planifikuar tërheqjen e rreth 20 për qind të avionëve furnizues me karburant nga aeroporti Ben Gurion, pas arritjes së një marrëveshjeje kornizë mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit që synon përfundimin e konfliktit mes dy vendeve.
Sipas raportimeve, SHBA-ja aktualisht ka të vendosur në aeroportin kryesor ndërkombëtar të Izraelit rreth 72 avionë furnizues me karburant, të cilët përdoren për mbështetjen e operacioneve ajrore dhe furnizimin në ajër të avionëve ushtarakë, raportojnë mediat.
Prania e këtyre avionëve ka zënë një pjesë të madhe të hapësirës së aeroportit, duke përdorur pothuajse gjysmën e kapacitetit të parkimit në Ben Gurion.
Tërheqja e një pjese të flotës amerikane shihet si një sinjal i mundshëm i uljes së tensioneve pas zhvillimeve diplomatike mes Uashingtonit dhe Teheranit.
Megjithatë, ende nuk është bërë e ditur nëse avionët do të largohen plotësisht nga territori i Izraelit apo do të zhvendosen në baza të tjera ushtarake izraelite.
Vendimi për ripozicionimin e avionëve vjen në një kohë kur SHBA-ja po rishikon vendosjen e forcave të saj në Lindjen e Mesme, duke balancuar nevojën për gatishmëri ushtarake me përpjekjet diplomatike për të shmangur një përshkallëzim të ri në rajon. /Telegrafi/