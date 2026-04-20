Ushtria amerikane kreu një sulm të dielën ndaj një anijeje që dyshohet se është përfshirë në trafik narkotikësh në Karaibe, sipas Komandës Jugore të SHBA-së (SOUTHCOM).

Sulmi është kryer nga Task Forca e Përbashkët "Southern Spear" nën drejtimin e Komandantit të SOUTHCOM-it, gjeneral Francis L. Donovan.

"Inteligjenca konfirmoi se anija po kalonte përgjatë rrugëve të njohura të trafikimit të narkotikëve në Karaibe dhe ishte e angazhuar në operacione të trafikimit të narkotikëve. Tre 'narko-terroristë' meshkuj u vranë gjatë këtij aksioni. Asnjë forcë ushtarake amerikane nuk u lëndua", tha SOUTHCOM në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.

Sulmi ishte pjesë e një fushate të vazhdueshme amerikane që synonte rrjetet e dyshuara të trafikimit të drogës në Paqësorin Lindor.

Ushtria amerikane ka kryer dhjetëra sulme të ngjashme në Paqësorin Lindor dhe Karaibe në muajt e fundit, duke vrarë më shumë se 150 njerëz, sipas deklaratave zyrtare, megjithëse disa ekspertë kanë ngritur shqetësime mbi ligjshmërinë e sulmeve. /AA/

