SHBA-ja godet një anije të dyshuar për drogë në Karaibe, vriten tre persona
Ushtria amerikane kreu një sulm të dielën ndaj një anijeje që dyshohet se është përfshirë në trafik narkotikësh në Karaibe, sipas Komandës Jugore të SHBA-së (SOUTHCOM).
Sulmi është kryer nga Task Forca e Përbashkët "Southern Spear" nën drejtimin e Komandantit të SOUTHCOM-it, gjeneral Francis L. Donovan.
"Inteligjenca konfirmoi se anija po kalonte përgjatë rrugëve të njohura të trafikimit të narkotikëve në Karaibe dhe ishte e angazhuar në operacione të trafikimit të narkotikëve. Tre 'narko-terroristë' meshkuj u vranë gjatë këtij aksioni. Asnjë forcë ushtarake amerikane nuk u lëndua", tha SOUTHCOM në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Sulmi ishte pjesë e një fushate të vazhdueshme amerikane që synonte rrjetet e dyshuara të trafikimit të drogës në Paqësorin Lindor.
Ushtria amerikane ka kryer dhjetëra sulme të ngjashme në Paqësorin Lindor dhe Karaibe në muajt e fundit, duke vrarë më shumë se 150 njerëz, sipas deklaratave zyrtare, megjithëse disa ekspertë kanë ngritur shqetësime mbi ligjshmërinë e sulmeve. /AA/