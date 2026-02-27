SHBA i bën thirrje stafit të largohet nga Izraeli mes tensioneve me Iranin
Shtetet e Bashkuara të Amerikës u thanë disa prej stafit të ambasadës se mund të largoheshin nga Izraeli — dhe se ata që duan duhet ta bëjnë këtë shpejt — pasi frika nga një sulm amerikan ndaj Iranit nxiti alarm në të gjithë rajonin.
Mesazhi, i përcjellë në një email nga Ambasadori Mike Huckabee që iu dërgua misionit amerikan, i udhëzonte ata që dëshironin të largoheshin “ta bënin këtë SOT”.
Udhëzimi u lëshua nga "një masë e madhe kujdesi" pas takimeve dhe telefonatave gjatë natës, duke përfshirë bisedat me Departamentin e Shtetit, sipas Huckabee, shkruan NBC News.
“Nuk ka nevojë për panik”, shkruhej në email.
“Për ata që dëshirojnë të largohen, është e rëndësishme të bëjnë plane për t'u larguar sa më shpejt të jetë e mundur”, shtonte ai.
Ai gjithashtu u bëri thirrje të gjithë atyre që synojnë të largohen të rezervojnë fluturime, duke përmendur rritjen e mundshme të kërkesës nga Izraeli pas zhvendosjes së ambasadës.
Ndërkohë, Departamenti i Shtetit njoftoi se Sekretari i Shtetit Marco Rubio do të udhëtojë për në Izrael të hënën, për të diskutuar "një sërë prioritetesh rajonale", përfshirë Iranin.
Raundi i fundit i bisedimeve midis Uashingtonit dhe Teheranit mbi programin bërthamor të Iranit përfundoi të enjten pa shenja të ndonjë përparimi.
Presidenti Donald Trump ka mbikëqyrur një forcim të madh ushtarak në Lindjen e Mesme, më i madhi i Amerikës në dekada.
Irani ka kërcënuar të sulmojë bazat amerikane në rajon nëse sulmohet, dhe një përshkallëzim mund të tërheqë edhe Izraelin, i cili zhvilloi një luftë 12-ditore me Iranin në qershor. /Telegrafi/