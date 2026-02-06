Shakaja e dasmës që bëri vajzën të çmendet - pamjet bëhen virale
Shakaja në sesionin e dasmës shndërrohet në lajm viral.
Një shaka gjatë një sesioni fotografik të dasmës nuk shkoi siç ishte planifikuar dhe pamjet e saj tashmë kanë bërë xhiron e internetit.
Përdoruesit e rrjeteve sociale janë ndarë në mendime: disa e konsiderojnë si një shaka e pafajshme, ndërsa të tjerët mendojnë se ishte mungesë respekti ndaj partnerit.
Megjithatë, shprehja e vajzës në pamje duket se flet vetë, duke lënë të kuptohet reagimi i saj ndaj situatës.
Pamjet janë bërë virale dhe po nxisin debate mbi kufijtë e shakasë në momente kaq personale siç është një dasmë. /Telegrafi/
