Selin Bollati dhe DJ Gimbo arratisen në det, balerina ndan momente të ëmbla nga pushimet
Balerina dhe njëherësh fituesja e edicionit të pestë të Big Brother VIP Albania, Selin Bollati, ka ndarë me ndjekësit disa momente të ëmbla nga pushimet e saj me partnerin, DJ Gimbo.
Përmes një postimi në Instagram, Selin ka publikuar një kolazh me fotografi dhe një video, duke sjellë disa nga momentet e relaksit dhe aventurave që çifti ka shijuar së bashku.
Në fotografitë e publikuara, balerina shihet duke shijuar rrezet e diellit nga një varkë, e veshur me bikini me motive në formë zemreje.
Foto: Selin Bollati / Instagram
Me pamjen verore dhe atmosferën e qetë të detit, Selin ka ndarë me ndjekësit disa momente nga arratisja e saj.
Në një prej fotografive, ajo shfaqet së bashku me partnerin e saj, DJ Gimbo, i cili pozon pranë saj me kokën të mbështetur në prehrin e balerinës. Momenti i tyre i afërt ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve, duke reflektuar anën më romantike të pushimeve.
Foto: Selin Bollati / Instagram
Selin ka publikuar gjithashtu një video nga aventura e tyre në det, ku të dy shihen duke shijuar ujërat e kripura dhe duke kaluar kohë së bashku larg angazhimeve të përditshme.
Krahas fotografive dhe videos, balerina ka zgjedhur një përshkrim të shkurtër, por që përkon plotësisht me këtë periudhë.
Foto: Selin Bollati / Instagram
“Fundi i gushtit”, ka shkruar Selin në postimin e saj.