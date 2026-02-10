Seanca konstituive, Kryesia e Kuvendit mblidhet sot pasdite
Sot, më 10 shkurt 2026, kryetari në detyrë i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, do të mbajë mbledhje me kryetarët e subjekteve politike.
Mbledhja është planifikuar të fillojë në orën 17:00.
Rendi i ditës do të fokusohet në përgatitjet për Seancën konstituive të Legjislaturës së dhjetë (X) të Kuvendit të Kosovës.
Ndryshe, presidentja Vjosa Osmani ka thirr seancën konstituive të Kuvendit për nesër në orën 12:00.
Presidenca ka njoftuar se vendimi për këtë datë është marrë pas konsultimit me shumicën e partive parlamentare dhe duke marrë parasysh urgjencën e krijimit të institucioneve, miratimin e buxhetit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare.
Caktimi i seancës u bë një ditë pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi rezultatet e zgjedhjeve të 28 dhjetorit. /Telegrafi/