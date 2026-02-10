Sot, më 10 shkurt 2026, kryetari në detyrë i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, do të mbajë mbledhje me kryetarët e subjekteve politike.

Mbledhja është planifikuar të fillojë në orën 17:00.

Rendi i ditës do të fokusohet në përgatitjet për Seancën konstituive të Legjislaturës së dhjetë (X) të Kuvendit të Kosovës.

Të mërkurën seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës

Ndryshe, presidentja Vjosa Osmani ka thirr seancën konstituive të Kuvendit për nesër në orën 12:00.

Presidenca ka njoftuar se vendimi për këtë datë është marrë pas konsultimit me shumicën e partive parlamentare dhe duke marrë parasysh urgjencën e krijimit të institucioneve, miratimin e buxhetit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare.

Caktimi i seancës u bë një ditë pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi rezultatet e zgjedhjeve të 28 dhjetorit. /Telegrafi/

