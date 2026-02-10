Basha: Nënkryetarët e Kuvendit do të votohen si pako, seanca mbahet nesër në orën 17:00
Kryetari i Kuvendit, Dimal Basha, njoftoi se pas konsultimeve me partitë politike për seancën konstituive që do të mbahet nesër, është arritur konsensus i plotë mes të gjitha subjekteve.
Basha bëri me dije se, sipas kërkesës së PDK-së, seanca nuk do të mbahet në orën 12:00, por në orën 17:00, për shkak të zhvillimeve në Hagë ku po mbahet gjykimi ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
“Data e seancës mbetet e njëjtë, por ora ka ndryshuar për shkak të rrethanave të nesërme. Kërkesa erdhi nga nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku, dhe të gjitha partitë janë pajtuar që seanca të nisë në orën 17:00”, tha Basha, raporton Telegrafi.
Ai shtoi se të gjithë udhëheqësit politikë janë dakorduar që votimi për pesë nënkryetarët e Kuvendit të bëhet njëherësh, në një pako, për të përshpejtuar konstituimin e Kuvendit dhe më pas të proceduar votimin e qeverisë.
“Ka pasur konsensus për raportin, për votimin e kryetares ose kryetarit, si dhe për votimin në pako të pesë nënkryetarëve, me qëllim që Kuvendi të konstituohet sa më shpejt dhe më pas të vazhdohet me qeverinë”, deklaroi kryeparlamentari. /Telegrafi/