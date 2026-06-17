“S’duhet ta humbim këtë mundësi”, Rexhepi: Gazi amerikan, projekt strategjik për Kosovën
Profesori i energjetikës, Vezir Rexhepi, ka vlerësuar se projektet që lidhen me gazin amerikan, duhet të trajtohen si prioritete strategjike për Kosovën.
Sipas tij, ky lloj investimi nuk është vetëm një ndërhyrje në sektorin energjetik, por një mundësi afatgjatë për transformimin e sistemit energjetik të vendit.
“Është projekt strategjik në kuptimin energjetik, energjisë për Kosovën dhe është projekt që në një mënyrë duhet parë si projekt themelor edhe strategjik edhe më mundësi që Kosovën ta shndërroj në një koncept të qëndrueshëm energjetik sepse Kosova vuan nga qëndrueshmëria energjetike,” ka deklaruar Rexhepi.
Ai theksoi se Kosova prej vitesh përballet me probleme të stabilitetit energjetik dhe, sipas tij, një projekt i tillë do të ndihmonte në zbutjen e kësaj varësie.
Rexhepi shtoi gjithashtu se nisma nuk duhet parë vetëm në kuadër vendor, por me një shtrirje më të gjerë rajonale të furnizimit me gaz të lëngshëm amerikan, duke theksuar se “nuk duhet humbur kjo mundësi”.