Saveski: Paraburgimi është masa më rigoroze, më e kushtueshme dhe më çnjerëzore në vend
Prokurori i ri Publik i Shtetit, Nenad Saveski, i cili si gjyqtar nuk i pranonte gjithmonë kërkesat e Prokurorisë për paraburgim efektiv me burg për personat e akuzuar, në një intervistë për “360 Gradë” tha se paraburgimi do të jetë një nga aspektet në të cilat ai do të sjellë ndryshime.
Kur u pyet se cili ishte qëndrimi i tij i përgjithshëm ndaj temës, kur dhe sa kohë duhet të vendoset paraburgimi, Saveski tha se paraburgimi është masa "më rigoroze, më e kushtueshme dhe më çnjerëzore" për të parandaluar arratisjen e një të akuzuari.
"Ne jemi një vend i varfër. Paraburgimi është masa më rigoroze nga masat e ofruara nga Ligji i Procedurës Penale. Megjithatë, është gjithashtu më e shtrenjta dhe më çnjerëzore. Një ditë në paraburgim do të thotë tërheqje e fondeve nga buxheti. Si një vend i varfër, duhet ta marrim parasysh këtë. Le të veprojmë sipas aftësive tona. Nëse arresti shtëpiak mund të plotësojë nevojat për sigurimin e një të akuzuari specifik në një procedurë, pse duhet të fillojmë gjithmonë me masën më të rreptë, e cila unë them se është më e shtrenjta dhe më çnjerëzore? Kur përmend se kjo masë në vetvete nuk është humane, kam parasysh edhe kushtet në të cilat vuajnë paraburgimet. Institucionet tona penale, institucionet ku vuajnë paraburgimin, sipas raporteve nga faktori ndërkombëtar, nuk janë në një nivel të kënaqshëm.
Kjo duhet të merret në konsideratë për ne nga një perspektivë financiare, për imazhin e vendit tonë para faktorit ndërkombëtar nga një perspektivë humanitare, dhe një gjë e tretë që është e rëndësishme në paraburgim: duhet të mbahet gjithmonë parasysh se duhet të fillohet nga masa më e butë dhe të punohet deri në më të rreptën. Së pari, masa më e butë duhet të eliminohet, nëse nuk mund të sigurojë praninë e të akuzuarit", tha Saveski.
Ai thotë se jo vetëm që do të përpiqet ta transferojë këtë qasje në Prokurorin Publike, por se kjo do të jetë edhe "mënyra e tij për të vendosur standarde të veprimeve".