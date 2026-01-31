Samuel Krasniqi shënon supergol, Amir Shaipi sërish ndër më të mirët
Portieri Amir Shaipi ka zhvilluar një tjetër paraqitje të shkëlqyer për Luganon, këtë herë në barazimin ndaj Grasshoppers.
Sfida përfundoi me rezultat 1-1, por mund të thuhet se Lugano e mori një pikë vetëm falë pritjeve të jashtëzakonshme të portierit të Kosovës.
Sidoqoftë, një tjetër futbollist me prejardhje nga Kosova la mbresa në këtë sfidë. Bëhet fjalë për mesfushorin Samuel Krasniqi, i cili edhe shënoi golin e barazimit.
Pas asistimit të Asp, Krasniqi e ruajti topin nga dy mbrojtës dhe me një goditje të fuqishme e mposhti Shaipin (85’).
Për ta parë golin: VIDEO
Ky ishte goli i parë i Krasniqit në Superligën e Zvicrës, ndërsa ka të regjistruar edhe një asistim. Kujtojmë, lojtari ka të drejtë ta përfaqësojë Kosovën, qoftë grupmoshën U21 pasi ka luajtur vetëm për Zvicrën U19./Telegrafi