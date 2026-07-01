Samsung publikon njoftimet e para zyrtare për Galaxy Z Fold 8, 'formë e re, gëzim i ri'
Me më pak se një muaj para se të nisë, Samsung po nis serinë e njoftimeve të Galaxy Z Fold 8 me një seri të re postimesh në rrjetet sociale që gjithashtu fshinë pothuajse të gjithë llogarinë e kompanisë në Instagram.
Këtë mbrëmje, Samsung ka fshirë pothuajse të gjithë llogarinë e saj në Instagram, @SamsungMobile (dhe @SamsungMobileUSA), me vetëm gjashtë postime të mbetura.
Këto postime përshkruajnë njoftimin "Formë e Re, Gëzim i Ri" duke iu referuar formës së shkurtër, të fortë dhe më të gjerë të Galaxy Z Fold 8, transmeton Telegrafi.
Nëse nuk e dinit për ridizajnimin e Fold 8, këto postime do të ishin mjaft të çuditshme, por të gjitha tregojnë vetëm Samsung duke prerë pjesën e sipërme të formës së Galaxy Z Fold 7, duke lënë pas formës së re të Fold 8.
Më herët sot, rrjedhjet treguan atë formë të re së bashku me "Galaxy Z Fold 8 Ultra" (i cili në mënyrë konfuze qëndron me dizajnin e vjetër).
Nuk ka asnjë përmendje të qartë të Galaxy Z Fold 8 në ato tre njoftime paraprake, por Samsung paralajmëron një "formë të re të ëmbël" që "[prehet] në atë që ka rëndësi" dhe "ndihet tamam siç duhet".
Dy të tjerë paralajmërojnë "një prerje krejt të re" dhe "një zbulim të ëmbël".
Ka vetëm një postim që i tregon kujtdo se çfarë po ndodh.
Atje, Samsung tregon një paletë nuancash vjollce, rozë dhe të artë - të gjitha thuhet se shfaqen në një mënyrë ose në një tjetër në Galaxy Z Fold 8 - përpara se të kalojmë te ajo që kemi parë tashmë është një sfond i Galaxy Z Fold 8, me "8" në ekran të plotë.
Është sigurisht ndryshe nga vitet e kaluara, ku Samsung do të publikonte thjesht një njoftim paraprak të Unpacked, por kjo është pak emocionuese, apo jo?
Nuk ka asnjë të dhënë se kur do të dalë pajisja e re, por rrjedhjet e kaluara sugjerojnë se 22 korriku është data. /Telegrafi/