Samsung Galaxy Z TriFold 2 mund të jetë më i hollë se TriFold i parë
Samsung Galaxy Z TriFold, i prezantuar dhjetorin e kaluar dhe tashmë i ndërprerë në tregje të shumta, është 3.9-4.2 mm i hollë kur paloset dhe 12 mm i trashë kur paloset.
Sipas një thashethemi të ri, TriFold i gjeneratës së dytë, i cili mund të quhet Galaxy Z TriFold 2, mund të jetë më i hollë se TriFold origjinal.
Profili më i hollë i Galaxy Z TriFold 2 do të jetë falë një mekanizmi të ri menteshe që po zhvillohet nga Samsung, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, TriFold 2 nuk do të jetë i vetmi i palosshëm që do të përfitojë prej tij, pasi burimi pohon se një version i kësaj menteshe të re me rregullime teknike do të përdoret për telefonat e tjerë inteligjentë Samsung me palosje të vetme.
Nuk është e qartë nëse telefonat inteligjentë Galaxy me palosje të vetme që priten pas disa muajsh do të vijnë me këtë menteshë të re, apo nëse ata që do të lansohen vitin e ardhshëm do të vijnë, pasi vetë TriFold 2 thuhet se do të arrijë në mesin e vitit 2027, dhe dyshojmë se Samsung do ta përdorë mekanizmin e ri të menteshës për telefonat inteligjentë me palosje të vetme përpara TriFold të gjeneratës së dytë. /Telegrafi/