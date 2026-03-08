Samsung Galaxy Watch Ultra 2 do të përdorë një çipset të ri
Galaxy Watch Ultra 2 i Samsungut thuhet se do të lansohet më vonë këtë vit, rreth dy vjetorit të paraardhësit të tij, dhe sot një burim informacioni në X pohon se do të përdorë Snapdragon Wear Elite SoC të sapozbuluar.
Nga ana tjetër, Galaxy Watch9 thuhet se do të vazhdojë me Exynos W1000 të përdorur në Galaxy Watch8 dhe Watch7, edhe pse do të lansohet së bashku me Galaxy Watch Ultra 2.
Me këtë veprim, Samsung do ta dallojë Ultra të ardhshëm edhe më shumë nga orët e tij jo-Ultra, për mirë a për keq, transmeton Telegrafi.
Nuk është e qartë nëse kjo do të thotë që mund të presim një rritje çmimi krahasuar me Ultra origjinale, por duke pasur parasysh se çdo çip i ri i Qualcomm për telefonat është më i shtrenjtë se i mëparshmi, nuk do të habitemi nëse e njëjta logjikë do të zbatohej edhe në hapësirën e pajisjeve të ‘bartshme’. /Telegrafi/
