Samsung Galaxy S26 po vjen me përmirësimet e reja në kamerë
Edhe pse është e qartë se Samsung do të prezantojë serinë Galaxy S26 më 25 shkurt, ende nuk ka konfirmim zyrtar nga kompania koreano-jugore. Megjithatë, kanë dalë videot e shkurta zyrtare që paralajmërojnë pajisjet e ardhshme.
Samsung ka njoftuar për përmirësime në zmadhimin dhe kapacitetet e regjistrimit të videos në kushte me dritë të dobët për serinë Galaxy S26. Në videon e parë, përdoruesi zmadhon një qen që qëndron në veturë dhe regjistrimi sugjeron nivele zmadhimi shumë mbi 10x.
- YouTube www.youtube.com
Thuhet se Galaxy S26 Ultra do të ketë një lente telefoto periskopike 50 MP me zmadhim optik 5x dhe një lente tjetër telefoto 10 MP me zmadhim optik 3x. Nga ana tjetër, spekulimet thonë se Galaxy S26 dhe Galaxy S26+ ose do të marrin një kamerë telefoto të përmirësuar 12 MP me zmadhim optik 3x, ose do të ruajnë njësinë telefoto 10 MP nga seria Galaxy S25.
Në dy videot e tjera promovuese, duket se Samsung thekson performancën e përmirësuar të regjistrimit të videos në kushte me dritë të dobët.
Është e rëndësishme të përmendet se supozohet se Galaxy S26 Ultra do të ketë një kamerë kryesore të përmirësuar pasme 200 MP me diafragmë f/1.4.
Galaxy S26, Galaxy S26+ dhe Galaxy S26 Ultra pritet të prezantohen më 25 shkurt, ndërsa shitja pritet të nisë në mars. Varësisht nga rajoni, pajisjet e Samsung mund të funksionojnë me procesorin Snapdragon 8 Elite Gen 5 ose Exynos 2600. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com
- YouTube www.youtube.com