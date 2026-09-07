Samsung Galaxy A07s vjen me një ekran 6.7 inç dhe bateri 5,000mAh
Në gusht, Samsung Galaxy A07s u shfaq në Google Play Console së bashku me Galaxy A08. Tani, duket se ky telefon inteligjent me kosto të ulët është lansuar në heshtje në rajonin e Levantit dhe është tashmë i disponueshëm për blerje.
Galaxy A07s vjen i pajisur me një çipset MediaTek G99+ me tetë bërthama 6nm, i cili është i çiftëzuar me deri në 6GB RAM dhe deri në 128GB hapësirë memorie. Një vend për kartë microSD është i disponueshëm për zgjerimin e memories, gjithashtu.
Ai vjen me një ekran LCD 6.7 inç që ofron një rezolucion HD+ dhe një shpejtësi rifreskimi 90Hz.
Për fotografinë, Galaxy A07s ka një kamerë kryesore të pasme 50MP së bashku me një sensor thellësie 2MP. Në pjesën e përparme, telefoni ka një kamerë selfie 8MP.
Ai përdor OneUI të bazuar në Android 16 dhe do të marrë 6 vjet përditësime të sistemit operativ dhe sigurisë.
Galaxy A07s është i disponueshëm për blerje në Jordani në opsionet e ngjyrave të zeza, jeshile dhe vjollcë të çelët. /Telegrafi/