Tecno sfidon kufijtë e telefonave: ekran me zero mm korniza
Epoka e telefonave me ekrane që shtrihen nga skaji në skaj mund të jetë më pranë realitetit. Tecno ka prezantuar në IFA Berlin 2026 një telefon koncept me ekran praktikisht pa korniza, duke rikthyer garën për një dizajn me “0mm bezel”.
Pajisja tërheq menjëherë vëmendjen sepse rreth ekranit nuk duken kufijtë e zinj që shohim në telefonat tradicionalë. Megjithatë, korniza metalike anësore duket disi më e gjerë, pasi Tecno ka përdorur një zgjidhje të veçantë për ta fshehur pjesën joaktive të ekranit.
Kompania ka vendosur xhami mbrojtës me dy shtresa. Pjesa e poshtme e xhamit mbështillet rreth kornizës së mesme dhe mbulon zonën joaktive, duke fshehur praktikisht edhe kornizat e zeza.
Për ta realizuar këtë dizajn, Tecno është detyruar të ndryshojë edhe mënyrën e montimit të ekranit. Moduli i ekranit vendoset nga pjesa e pasme e telefonit, ndërsa një ngjitës i posaçëm i aktivizuar me nxehtësi fikson shtresën e dytë të xhamit nga pjesa e përparme.
Në përdorim, efekti është mjaft i dukshëm. Aplikacionet, videot dhe elementet e ndërfaqes shtrihen deri në skajet e ekranit, duke krijuar një ndjesi më të madhe zhytjeje. Përmbajtja duket sikur është pak më e “zmadhuar” krahasuar me një telefon tradicional.
Në një krahasim me iPhone 17 Pro Max, i cili ka korniza shumë të holla prej rreth 1.36 mm, koncepti i Tecno-s synon ta çojë këtë ide në ekstrem, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, duke qenë ende një pajisje koncept, telefoni nuk është perfekt. Në pjesët e poshtme të ekranit mund të dallohen ende disa zona të zeza, veçanërisht pranë skajeve.
Sipas Tecno-s, arritja e një ekrani me 0mm bezel është rezultat i një kombinimi të montimit të avancuar të komponentëve të brendshëm, ridizajnimit të strukturës së telefonit dhe një mënyre të re të paketimit të ekranit.
Por eliminimi i kornizave solli edhe probleme të reja. Meqë praktikisht nuk ka më hapësirë ku gishti të mbështetet në skajet e ekranit, Tecno është detyruar të rregullojë ndjeshmërinë e prekjes dhe elementet e ndërfaqes, në mënyrë që përdorimi të mbetet sa më natyral dhe të shmangen prekjet aksidentale.
Telefoni koncept përdor një ekran AMOLED 6.78-inç me rezolucion 1.5K dhe frekuencë rifreskimi 144Hz. Pajisja ndihet relativisht e hollë dhe e lehtë, ndërsa dizajni i saj duket se ka shumë ngjashmëri me Tecno Camon Slim, të prezantuar së fundmi.
Për momentin bëhet fjalë vetëm për një koncept, por mesazhi i Tecno-s është i qartë: kornizat e ekranit mund të jenë drejt fundit të tyre.
Nëse kompania arrin t'i kapërcejë sfidat teknike dhe ta bëjë këtë teknologji të qëndrueshme për prodhim masiv, ekranet me “0mm bezel” mund të mos mbeten gjatë vetëm një eksperiment i ekspozitave teknologjike. /Telegrafi/