Ky telefon i çuditshëm bën diçka që asnjë iPhone nuk mund ta bëjë
Një telefon i ri po tërheq vëmendjen në panairin IFA 2026, falë një veçorie të pazakontë: kamera kryesore mund të shkëputet nga telefoni dhe të përdoret si kamerë aksioni.
Bëhet fjalë për XSnap 7 Pro nga uleFone.
Kamera e shkëputshme, e quajtur RugOne, peshon vetëm 39 gramë, ka 64GB hapësirë dhe bateri të integruar.
Ajo mund të regjistrojë video deri në 2.7K me 30fps për rreth 40 minuta.
Kamera mund të përdoret deri në 50 metra larg telefonit dhe ofron funksione si korrigjimi i deformimeve.
Ajo është gjithashtu rezistente ndaj ujit dhe mund të mbahet në trup me një aksesor të veçantë.
Vetë telefoni ka procesor MediaTek Dimensity 8400, ekran OLED 6.67-inç me 120Hz dhe një kamerë të veçantë 64MP për shikim natën me rreze infra të kuqe.
Pajisja ka certifikime IP68 dhe IP69K për rezistencë ndaj ujit dhe pluhurit.
XSnap 7 Pro pritet të dalë në shitje më 7 shtator, ndërsa çmimi fillestar për porositë paraprake është 799 euro.