Samiti i NATO-s në Ankara - 80 miliardë dollarë për Ukrainën dhe riafirmim i mbrojtjes kolektive
Samiti i ardhshëm i NATO-s në Ankara do të shohë shtetet anëtare të riafirmojnë një “angazhim të pandryshueshëm” ndaj mbrojtjes kolektive dhe të sigurojnë 80 miliardë dollarë ndihmë ushtarake për Ukrainën.
Deklarata e përbashkët, e miratuar të premten nga ambasadorët e të gjitha 32 vendeve të aleancës, sipas Reuters, përcakton financimin për vitin 2026 dhe vendos bazën e mbështetjes për vitin 2027.
Presidenti amerikan, Donald Trump pritet të mbështesë deklaratën gjatë samitit të 7–8 korrikut në Turqi.
Ky konsensus tregon një ndryshim nga qëndrimet e tij të mëparshme, kur kishte kërcënuar me tërheqje nga aleanca pas mosmarrëveshjeve me liderët evropianë lidhur me luftën SHBA–Izrael kundër Iranit.
Teksti i deklaratës përmend në mënyrë të qartë Nenin 5 të Traktatit të Uashingtonit, duke ritheksuar se një sulm ndaj një anëtari konsiderohet sulm ndaj të gjithëve.
Sipas kushteve të negociuara, vendet e aleancës do t’i ofrojnë Ukrainës 70 miliardë euro (80 miliardë dollarë) ndihmë ushtarake vitin e ardhshëm.
Mbështetja për vitin 2027 duhet të jetë në të njëjtin nivel ose më e lartë.
Drafti thekson se aleatët evropianë dhe Kanadaja po i përmbushin objektivat e shpenzimeve të mbrojtjes të vendosura në samitin e mëparshëm në Hagë.
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Dokumenti nënvizon se këta partnerë rajonalë po marrin përgjegjësi më të madhe operacionale së bashku me SHBA-në për të ndërtuar një aleancë më të fortë.
Teksti i përbashkët e klasifikon Rusinë si një kërcënim afatgjatë për stabilitetin dhe sigurinë euroatlantike.
Gjithashtu, deklarata trajton tensionet në Lindjen e Mesme, duke theksuar se duhet parandaluar që Irani të sigurojë armë bërthamore.
Të gjithë 32 anëtarët kërkojnë gjithashtu që Teherani të respektojë plotësisht lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit. /Telegrafi/