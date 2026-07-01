Ankara përgatitet për Samitin e NATO-s, taksistët me rregulla interesante për mikpritjen e mysafirëve
Në prag të Samitit të NATO-s në Ankara, autoritetet turke kanë nisur përgatitjet për të siguruar një pritje sa më të organizuar për delegacionet ndërkombëtare, ndërsa një vëmendje e veçantë u është kushtuar edhe shërbimeve të transportit publik, veçanërisht taksive.
Si pjesë e masave për këtë ngjarje të rëndësishme, shoferëve të taksive në kryeqytetin turk u janë vendosur kërkesa të reja për mënyrën e paraqitjes dhe shërbimit ndaj klientëve. Ata duhet të mbajnë veshje të përcaktuara zyrtarisht, me pantallona gri dhe këmishë të bardhë, në mënyrë që të krijohet një pamje më profesionale dhe e unifikuar.
Përveç paraqitjes, shoferët janë udhëzuar që pasagjerëve t’u ofrojnë falas disa elemente të traditës turke të mikpritjes: ëmbëlsirën tradicionale llokum, lëngun aromatik “kolonia”, si dhe ujë të ftohtë, sidomos gjatë ditëve të nxehta.
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Masat kanë për qëllim që vizitorët e huaj të ndihen të mirëpritur që në momentin e parë të mbërritjes në qytet. Taksistët, si një nga pikat e para të kontaktit me turistët dhe delegacionet, konsiderohen pjesë e rëndësishme e imazhit që qyteti dëshiron të përcjellë gjatë një ngjarjeje të përmasave ndërkombëtare.
Samiti i NATO-s pritet të sjellë në Ankara liderë shtetesh, zyrtarë të lartë dhe mijëra përfaqësues të mediave e institucioneve të ndryshme. Për këtë arsye, autoritetet kanë shtuar masat e sigurisë dhe organizimit, ndërsa përgatitjet përfshijnë edhe sektorët që lidhen drejtpërdrejt me përvojën e mysafirëve.
Përtej aspektit praktik, iniciativa shihet edhe si një mënyrë për të promovuar kulturën turke, pasi llokumi dhe kolonja janë ndër simbolet tradicionale të mikpritjes në Turqi. /Telegrafi/