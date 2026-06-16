Samiti G7: Shpresa për paqe në Ukrainë?
Samiti i G7është një eveniment qendror në skenën globale.
Këtë vit zhvillohet nga e hëna deri të mërkurën (15-17 qershor) në Evian të Francës, në brigjet e Liqenit të Gjenevës.
Francezët aktualisht mbajnë presidencën e këtij grupi prestigjioz të "shtatë kombeve kryesore të industrializuara në botë".
Kjo gjithashtu do të thotë që evropianët do të përballen përsëri me Donald Trump, presidentin amerikan shumë të paparashikueshëm.
Vendet e G7 janë: Shtetet e Bashkuara, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Japonia, Kanadaja dhe Italia.
Këto janë kombe të fuqishme industriale, prandaj samitet e G7 përfshijnë gjithmonë masa maksimale sigurie - nga frika e protestave masive.
Ka dhe arrestime në Evian.
Agjenda do të përqendrohet në çështje të tilla si flukset globale të migracionit, mbrojtja e klimës ose hendeku i pasurisë midis të pasurve dhe të varfërve, por edhe protestat.
Fati i Ukrainës do të jetë një nga temat kryesore në Evian.
Burime qeveritare gjermane tregojnë se situata ushtarake në konfliktin me Rusinë ka ndryshuar në muajt e fundit.
Pas disa sukseseve, Ukraina mund të shpresojë se dera e bisedimeve të paqes me presidentin rus Vladimir Putin mund të hapet së shpejti.
Evropianët sigurisht që duan të jenë pjesë e këtij procesi.
Zyrtarët francezë kanë njoftuar se presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky do të marrë pjesë në takimin e G7.
Me fjalë të tjera, konflikti në Ukrainë duket se do të tërheqë përsëri vëmendjen e Donald Trump.
Pala amerikane dëshiron të diskutojë edhe potencialin ekonomik të Al.
Kjo është arsyeja pse francezët kanë ftuar, ndër të tjerë, Sam Altman, kreun e OpenAI, që do të vijë nga San Francisco t'i bashkohet G7 në Liqenin e Gjenevës.
Siç ndodhi në samitin e G7 të vitit të kaluar në Kanada, nuk ka plane që të shtatë udhëheqësit të nënshkruajnë një deklaratë të përbashkët përfundimtare.
Në vend të kësaj, qëllimi është të arrihet një marrëveshje mbi tema specifike. /DW/