Sallahu i LVV-së: Dekreti është kundërkushtetues, Kuvendi duhet t’i zhvillojë punimet deri të vendos Kushtetuesja
Ish-zëvendësministri i Drejtësisë, Blerim Sallahu tha sot se dekreti i presidentes Vjosa Osmani është kundërkushtetues.
Sallahu në një postim në Facebook shkruan se Kuvendi do të duhej t’i zhvillojë punimet përderisa sipas tij, ka dekret qartazi kundërkushtetues dhe përderisa Gjykata Kushtetuese të vendos për kërkesën që është dërguar.
“Dekreti është qartazi kundërkushtetues. Andaj, nuk mund të shpallen zgjedhjet e parakohshme mbi një bazë kushtetuese inekzistente. Kriteret e nenit 86 dhe 82 par 1.3 të Kushtetutës mbi të të cilat është bazuar dekreti nuk janë përmbushur për ta dërguar vendin në zgjedhje.
Konsideroj që Kuvendi duhet t’i zhvillojë punimet përderisa kemi dekret qartazi kundërkushtetues dhe përderisa Gjykata Kushtetuese të vendos për kërkesën që është dërguar dhe që mund të dërgohet në të ardhmen për rastin konkret”, shkruan Sallahu. /Telegrafi/