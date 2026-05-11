Sa të shqetësuar duhet të jemi për hantavirusin?
Pasagjerët nga anija turistike e goditur nga një shpërthim i hantavirusit po evakuohen dhe po dërgohen në vendet e tyre të origjinës për t'u izoluar dhe për të marrë trajtim mjekësor nëse është e nevojshme.
Disa pasagjerë të tjerë nga MV Hondius u nisën në fluturime ose lidhje të mëparshme, dhe kontaktet e tyre tani po gjurmohen si masë paraprake.
Zyrtarët thonë se rreziku i përhapjes së infeksionit në publikun e gjerë mbetet i ulët, transmeton Telegrafi.
Ekuipazhi dhe pasagjerët tani përballen me vetëizolimin për më shumë se një muaj për të shmangur çdo përhapje të mundshme.
Tre vdiqën ose në bord ose pasi udhëtuan në anije, e cila u nis nga Argjentina një muaj më parë. Katër të tjerë u evakuuan nga anija për trajtim mjekësor. Pra, sa të shqetësuar duhet të jemi?
'Ky nuk është Covid'
Në një përditësim të enjten, Dr. Maria Van Kerkhove nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) theksoi se nuk ishte fillimi i një pandemie, duke thënë: "Ky nuk është Covid, ky nuk është grip, përhapet shumë, shumë ndryshe".
Ndryshe nga sëmundje të tilla si fruthi, të cilat janë shumë ngjitëse dhe përhapen lehtë, lloji i hantavirusit të Andeve që qëndron pas shpërthimit nuk është aq ngjitës.
Përhapja nga njeriu te njeriu është e mundur, por rreziku i infeksioneve në nivel global mbetet i ulët, thotë OBSH-ja.
Në një përditësim të fundit, thuhet se nëntë raste - shtatë të konfirmuara nga testet - janë identifikuar tek njerëzit që ishin në anije. Ende nuk është e qartë se si filloi shpërthimi.
Hantavirusi zakonisht përhapet nga brejtësit, me njerëz të infektuar duke thithur ajër të kontaminuar me grimca virusi nga urina, jashtëqitjet ose pështyma e brejtësve.
Anija turistike kishte vizituar zona të largëta të jetës së egër, kështu që një pasagjer mund të ketë rënë në kontakt me virusin atëherë, ose para se të hipte në anije.
Ekspertët kanë vëzhguar përhapjen e llojit të Andeve midis pacientëve njerëzorë në shpërthimet e mëparshme, përmes kontaktit shumë të ngushtë, dhe ekspertët e shëndetit besojnë se disa nga infeksionet në bordin e MV Hondius mund të jenë kaluar midis njerëzve.
Edhe anijet luksoze turistike kanë kushte jetese relativisht të ngushta ose të kufizuara, me njerëz që ndajnë kabina dhe zona ngrënieje - vende ku infeksionet mund të përhapen.
Njerëzit mund ta marrin atë nga dikush me të cilin kalojnë kohë të gjatë në afërsi fizike.
Tre vdekjet përfshijnë një grua holandeze që la anijen MV Hondius kur ajo ndaloi në ishullin e Shën Helenës më 24 prill. Ajo kishte ndarë një kabinë me bashkëshortin e saj, i cili më parë vdiq në bord më 11 prill - megjithëse aktualisht nuk dihet nëse ai është një nga rastet e konfirmuara të hantavirusit.
Agjencia e Sigurisë Shëndetësore të Mbretërisë së Bashkuar (UKHSA) thotë se Hantavirusi nuk përhapet në botën e jashtme përmes kontaktit të përditshëm shoqëror si ecja në hapësira publike, dyqane, vende pune ose shkolla.
Simptomat zakonisht shfaqen midis dy dhe katër javëve pas ekspozimit ndaj virusit, por mund të ndodhin më shumë se një muaj më vonë, prandaj periudha e rekomanduar e izolimit për pasagjerët është kaq e gjatë.
Njerëzit ose "kontaktet" që mund të kenë qenë të ekspozuar ndaj infeksionit - duke përfshirë në anije, në spital ose në ndonjë nga fluturimet që udhëtarët kanë ndërmarrë - do të monitorohen.
Puna e gjurmimit të kontakteve që është duke u zhvilluar ka qenë "një përpjekje mjaft gjigante", tha për BBC-në profesoresha Robin May, drejtoreshë shkencore në UKHSA, dhe një "ne do të vazhdojmë ta bëjmë... për ca kohë".
Pasagjerëve që kthehen nga anija turistike do t'u kërkohet të vetëizolohen si masë paraprake.
Katërmbëdhjetë shtetas spanjollë përballen me karantinë të detyrueshme në një spital ushtarak në kryeqytetin spanjoll.
Njëzet britanikë janë të izoluar në Spitalin Arrowe Park në Merseyside, pasi fluturimi i tyre me çarter nga Tenerife zbarkoi në Aeroportin e Mançesterit të dielën. Ata do të qëndrojnë atje për 72 orë, përpara se t'u kërkohet të vetëizolohen për 42 ditë të tjera në shtëpi.
May tha se të gjithë të evakuuarit britanikë ishin "të shëndetshëm dhe asimptomatikë".
Duke folur për BBC Breakfast të hënën në mëngjes, ai tha se "mund të na duhet të përditësojmë" periudhën e izolimit "në varësi të asaj që na tregon shkenca".
Ai përsëriti se rreziku për ata që nuk janë të lidhur drejtpërdrejt me udhëtimin turistik është "jashtëzakonisht i ulët".
Ndërkohë, një pasagjer francez ka shfaqur simptoma të sëmundjes ndërsa po riatdhesohej në Francë.
Një pasagjer amerikan që udhëtonte për në SHBA ka filluar të shfaqë simptoma të lehta të hantavirusit dhe një tjetër ka rezultuar paksa pozitiv për llojin e Andeve të virusit.
Të dy pasagjerët "udhëtonin në njësitë e bio-kontrollimit të aeroplanit për shkak të masave të shumta paraprake", tha Departamenti Amerikan i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore.
Njerëzit e sëmurë me llojin e Andeve mund të kenë simptoma të ngjashme me gripin - ethe, lodhje, dhimbje muskujsh. Ata gjithashtu mund të kenë gulçim, dhimbje stomaku, të përziera dhe të vjella ose diarre.
Ekzistojnë teste për të diagnostikuar infeksionin, por nuk ka trajtim specifik, megjithëse mbështetja e hershme mjekësore në spital mund të përmirësojë mbijetesën. Trajtimi është për simptomat e shfaqura. /Telegrafi/