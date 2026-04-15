Sa shpesh duhet ta ndërroni furçën e tualetit?
Një furçë tualeti është një artikull i shkëlqyer për ruajtjen e pastërtisë, por mund të bëhet edhe burim bakteresh nëse nuk ndërrohet rregullisht.
Shumë njerëz i mbajnë ato pranë tualetit për vite me radhë, duke menduar se janë të pastra, por në fakt ato mbledhin papastërti dhe mikroorganizma që mund të jenë të dëmshme për shëndetin.
Është ideale ta zëvendësoni furçën e dhëmbëve afërsisht çdo nëntë muaj.
Edhe nëse duket i pastër, bakteret e mbetura në fibra mund të shkaktojnë infeksione, veçanërisht nëse dikush në shtëpi ka probleme me tretjen.
Furça mban jo vetëm bakteret nga uji, por edhe copa letre higjienike dhe mbetje papastërtie, gjë që e rrit më tej rrezikun. Është mirë ta lani furçën pas çdo përdorimi dhe ta dezinfektoni të paktën një herë në javë.
Duhet t'i kushtoni vëmendje shenjave që tregojnë se furça është konsumuar, fibrat e përkulura, njollat ose një erë e pakëndshme janë shenja që tregojnë se është koha ta zëvendësoni. Zëvendësimi dhe pastrimi i rregullt ruajnë higjienën e tualetit dhe shëndetin e të gjithëve në shtëpi.