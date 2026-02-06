Sa gjeneralë rusë janë vrarë që nga fillimi i luftës në Ukrainë?
Që nga fillimi i agresionit rus në Ukrainë, një numër i konsiderueshëm zyrtarësh të lartë ushtarakë rusë kanë humbur jetën në rrethana të dhunshme.
Këto vrasje përfshijnë sulme të sofistikuara me bomba, atentate me armë zjarri dhe shpërthime të tjera të qëllimshme, duke goditur strukturat më të larta të komandës ushtarake ruse.
Disa nga këta gjeneralë ishin pjesë e Shtabit të Përgjithshëm, përgjegjës për planifikimin dhe ekzekutimin e operacioneve ushtarake në Ukrainë, ndërsa të tjerë ishin të përfshirë në një sërë fushave strategjike, si mbrojtja bërthamore, biologjike dhe kimike, ose komandimi i flotës dhe trupave tokësore.
Këto ngjarje kanë tërhequr vëmendje ndërkombëtare, pasi tregojnë se konflikti nuk ka pasoja vetëm për frontin e luftës, por edhe për hierarkinë e lartë ushtarake të Rusisë.
Këtu janë disa nga më të spikaturit:
22 Dhjetor 2025 – Gjeneral-lejtënant Fanil Sarvarov u vra nga një bombë që shpërtheu nën makinën e tij Kia Sorento në jug të Moskës. Sarvarov ishte kreu i drejtorisë së trajnimit operacional të ushtrisë në Shtabin e Përgjithshëm rus.
25 Prill 2025 – Gjeneral-lejtënant Yaroslav Moskalik, 59 vjeç, u vra nga një bombë në një makinë pranë Moskës. Moskalik ishte zv/kryetar i drejtorisë kryesore të operacioneve të Shtabit të Përgjithshëm.
17 Dhjetor 2024 – Gjeneral-lejtënant Igor Kirillov, i cili ishte kreu i trupave ruse për mbrojtje bërthamore, biologjike dhe kimike, u vra jashtë një pallati në Moskë së bashku me ndihmësin e tij, kur shpërtheu një bombë e fshehur në një scooter elektrik.
13 Nëntor 2024 – Një bombë e vendosur nën një makinë vrau një ushtarak rus në Sevastopol, në Krimenë e aneksuar nga Rusia. Një burim sigurie ukrainas e identifikoi atë si Valery Trankovsky, një kapiten rus i marinës që Kievi e akuzoi për krime lufte për urdhërimin e sulmeve me raketa ndaj objektivave civile.
11 Korrik 2023 – Oficeri ushtarak rus Stanislav Rzhitsky, i cili kishte komanduar një nëndetëse në Detin e Zi dhe ishte në një listë të zezë ukrainase të supozuarve kriminelë lufte, u qëllua për vdekje gjatë një vrapimi në mëngjes në qytetin jugor të Krasnodarit. /Telegrafi/