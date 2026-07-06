Rutte: Sulmi në Kiev tregon sa i dëshpëruar është Putini
Një gazetar pyeti Mark Rutte-n në lidhje me sulmet vdekjeprurëse me raketa dhe dronë të Rusisë ndaj Kievit gjatë natës, dhe çfarë mesazhi i dërgojnë ato NATO-s.
Sulmet tregojnë "sa i dëshpëruar është Vladimir Putini", tha Rutte, transmeton Telegrafi.
"Putini është i gatshëm të pranojë që deri në 35,000 nga njerëzit e tij po vriten në fushën e betejës", shtoi Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s.
Më pas Rutte vlerësoi përparimet ushtarake të arritura nga forcat e Kievit në vijën e frontit si provë të dëshpërimit të Kremlinit.
"Ju po ia dilni shumë më mirë gjatë dy muajve të fundit sesa vetëm tre ose katër muaj më parë", shtoi ai. /Telegrafi/
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