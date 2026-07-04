Rruga UÇK ndriçohet plotësisht deri te Ambasada Amerikane
Nënkryetarja e Komunës së Prishtinës, Besianë Musmurati, ka bërë të ditur përfundimin e një projekti të rëndësishëm infrastrukturor në kryeqytet, pikërisht në një ditë me simbolikë të veçantë. Rruga UÇK, e cila të çon drejt Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tashmë është ndriçuar plotësisht.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Musmurati ka uruar Ditën e Pavarësisë së ShBA-së, duke theksuar se ky investim përkon qëllimisht me këtë festë për të treguar lidhjen e fortë mes dy vendeve, por edhe përkushtimin e qeverisjes lokale për modernizimin e Prishtinës.
„Më 4 Korrik, në Ditën e Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rruga UÇK, deri te Ambasada Amerikane, tashmë është ndriçuar plotësisht. Në një ditë me këtë simbolikë, ky investim merr një domethënie të veçantë dhe pasqyron përkushtimin për një kryeqytet më funksional, më të ndriçuar dhe me infrastrukturë më cilësore për të gjithë qytetarët“, ka shkruar Musmurati.
Ky projekt synon të rrisë sigurinë e qytetarëve dhe të përmirësojë qarkullimin në një nga shpërndarësit kryesorë rrugorë të Prishtinës, duke i dhënë zonës një pamje më bashkëkohore dhe më funksionale.