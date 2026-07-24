Aksion në kryeqytet, largohet një ndërtim pa leje në lagjen Dardania
Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar se është rrëzuar një mbindërtim pa leje në lagjen Dardania.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka thënë se ky veprim është pjesë e angazhimeve për mbrojtjen e rendit urban dhe interesit publik në kryeqytet.
“Ligji vlen për të gjithë”, ka shkruar Rama, duke falënderuar qytetarët aktivë që, sipas tij, vazhdojnë të raportojnë parregullsi në Prishtinë.
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