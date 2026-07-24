Përparim Rama vlerëson Yll Limanin: I ndan mirënjohje për kontributin në muzikë
Kryetari i Kryeqytetit Përparim Rama ka pritur sot në takim këngëtarin e njohur shqiptar Yll Limani, të cilit i ka ndarë një mirënjohje për kontributin e tij në fushën e artit dhe kulturës.
Sipas njoftimit të Kryeqytetit, Rama e ka falënderuar Limanin për promovimin e muzikës shqiptare, përfaqësimin dinjitoz të Prishtinës dhe ndikimin pozitiv që ka te brezat e rinj përmes krijimtarisë së tij muzikore.
“Ylli mbetet një prej zërave më të dashur të muzikës shqiptare dhe një ambasador i denjë i talentit dhe kulturës sonë”, thuhet në njoftim.
Gjatë takimit është vlerësuar roli i artistëve në promovimin e kulturës dhe identitetit shqiptar, si dhe kontributi i tyre në skenën vendore dhe ndërkombëtare. /Telegrafi/
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