Rrobat e bardha do të shkëlqejnë sërish, mjaftojnë vetëm tre përbërës
Rrobat e bardha mund të jenë një zgjedhje perfekte për veshjet e verës, por mbajtja e tyre në gjendje të mirë mund të jetë e vështirë.
Ato mund të njollosen lehtësisht nga derdhjet, papastërtitë dhe spërkatjet, ose me kalimin e kohës mund të humbasin shkëlqimin dhe të duken të zbehta. Megjithatë, ekziston një zgjidhje e thjeshtë që mund ta përgatisni në shtëpi për t’u rikthyer bardhësinë.
Ekspertja e pastrimit dhe krijuesja e përmbajtjes në TikTok, Chantel Mila, e njohur në platformë si Mama Mila, ka zbuluar tre produkte shtëpiake që mund t’i bëjnë sërish të bardha rrobat që janë zbehur.
Në një video të publikuar së fundmi, Chantel tregoi se ju nevojiten vetëm sodë buke, detergjent për larjen e enëve dhe peroksid hidrogjeni për t’u rikthyer rrobave të bardha shkëlqimin.
Në përshkrimin e videos, Chantel shkroi: “Thuajini lamtumirë rrobave të bardha të zbehura.
“Kjo metodë funksionon shumë mirë për të zbardhur dhe ndriçuar rrobat e bardha me njolla, çarçafët, çorapet dhe peshqirët, duke i bërë të duken sërish si të rinj”.
Si t’ua riktheni bardhësinë rrobave
Fillimisht, mbushni një enë të madhe ose një kovë me ujë të ngrohtë dhe vendosni rrobat e bardha brenda. Më pas, shtoni gjysmë filxhani peroksid hidrogjeni në ujin e ngrohtë. Kjo do të ndihmojë në zbardhjen dhe dezinfektimin e rrobave.
Pas kësaj, shtoni një filxhan sodë buke në përzierje. Soda e bukës ndihmon në ndriçimin e pëlhurave të bardha dhe neutralizimin e aromave të pakëndshme.
Në fund, Chantel shton një lugë gjelle detergjent për larjen e enëve. Ai ndihmon në trajtimin e njollave me bazë yndyre që mund të jenë ngjitur në pëlhurë.
Lërini rrobat të zhyten në këtë përzierje për një deri në dy orë.
Pasi të ketë përfunduar njomja, vendosini rrobat e bardha në lavatriçe dhe lajini në një cikël normal. Chantel tha se rrobat “zbardhen dhe ndriçohen dukshëm”.
Pse funksionon kjo përzierje?
Soda e bukës mund të rrisë efektivitetin e detergjentëve, duke ndihmuar në ndriçimin e rrobave të bardha të zbehura. Ajo mund të përdoret gjithashtu për të larguar aromat e padëshiruara nga rrobat.
Peroksidi i hidrogjenit është një agjent natyral zbardhues, që do të thotë se ndihmon në ndriçimin e rrobave të bardha që janë zbehur ose kanë ndryshuar ngjyrë. Gjithashtu, ai mund të ndihmojë në dezinfektimin e rrobave.
Detergjenti për larjen e enëve ndihmon në trajtimin e njollave me bazë yndyre dhe në largimin e tyre nga fibrat e pëlhurës.
Nëse keni njolla më të vështira, mund të përgatisni gjithashtu një pastë me sodë buke dhe ujë të ngrohtë dhe ta aplikoni direkt mbi zonat e njollosura, si trajtim paraprak.
Si t’i parandaloni rrobat e bardha të zverdhen?
Për të parandaluar ndryshimin e ngjyrës së rrobave të bardha, ekspertët e Currys këshillojnë të kontrolloni sasinë e detergjentit dhe zbutësit të rrobave që përdorni gjatë larjes.
Ata këshillojnë gjithashtu të mos përdorni tharësen elektrike kur trajtoni rroba me njolla.
Currys shkruan: “Nëse keni rroba të bardha me njolla të verdha, mos i vendosni në tharëse. Gjithmonë thajini në ajër. Arsyeja është e thjeshtë: nxehtësia e tharëses do t’i fiksojë njollat edhe më shumë.”