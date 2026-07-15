Rrjedhje toksike në portin e Antwerpit në Belgjikë, 28 persona në spital
Një rrjedhje kimike në bordin e një anijeje mallrash në portin e Antwerpit në Belgjikë ka çuar në ekzaminimin mjekësor të 155 personave, me 28 të shtruar në spital, raportoi sot transmetuesi RTBF, transmeton Anadolu.
Incidenti ndodhi rreth orës 21:30 me orën lokale të martën në bordin e "Mia Summer II", e cila ishte ankoruar në Dok Deurganck. Autoritetet thanë se rrjedhja përfshinte fluorid hidrogjeni, një kimikat shumë gërryes dhe toksik.
Shumica e të prekurve ishin punonjës dhe anëtarë të ekuipazhit, shumë prej tyre nga Filipinet, të cilët besohet se kanë thithur tymrat e substancës. Sipas autoriteteve lokale, 155 persona i janë nënshtruar ekzaminimeve mjekësore pas ngjarjes.
Ndërsa shumë prej tyre janë larguar që atëherë, 28 mbeten nën vëzhgim në spital, përfshirë një person që merr kujdes intensiv. Shërbimet e urgjencës evakuuan të gjithë nga anija dhe përreth pasi u zbulua rrjedhja.
Autoritetet vendosën perimetër sigurie rreth anijes ndërsa ekipet e specializuara vazhduan të vlerësonin toksicitetin e substancës së rrjedhur dhe të përcaktonin nëse ajo kishte ndikuar në strukturën ose ngarkesën e anijes.
Përpjekjet për të frenuar rrjedhjen vazhdojnë. Zyrtarët po hetojnë gjithashtu raportet se një rezervuar me produkte kimike mori flakë në anije gjatë incidentit.