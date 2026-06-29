Rritet numri i intervenimeve nga Ndihma e Shpejtë në Tetovë
Për shkak të temperaturave të larta është rritur për mbi 50 për qind numri i ndërhyrjeve të Ndihmës së Shpejtë në Tetovë. Rastet më të shpeshta janë personat më sëmundje kronike të zemrës apo traktit respirator, por nuk mungojnë edhe ata që humbin vetëdijen gjatë lëvizjes në temperatura të larta, dhe lëndimet e shpeshta nga vozitësit e motoçikletave të malit.
“Më së shumti thirrje kemi gjatë fundjavave, kur njerëzit dalin për aktivitete të lira e që janë shkaku më i madh për lëvizje në të nxehtë, aksidente me motorë nëpër male, dhe tepër jemi të angazhuar. Afërsisht 40 – 50 për qind është rritur numri. Rekomandimi është që këto temperatura të kenë kujdes dhe t’i shmangin, sidomos ata mbi 60 vjeç dhe që kanë sëmundje kronike të zemrës, tension” deklaroi Igor Mlladenovski, Shef i Ndihmës së shpejtë Tetovë.
Për ndihmë qytetarët drejtohen edhe në urgjencën e Tetovës.
“Zakonisht kemi pacientë mbi moshën 40 vjeçe e që kanë komorbiditete pra që vuajnë nga tensioni i lartë, astma, sëmundjet bronkiale, dhe ankesat më të shpeshta janë lodhja, djersitja, mundimi kokëdhimbja dhe plogështia e përgjithshme. Banorët duhet ti ndjekin mediat ku janë paralajmërimet dhe të bëjnë kujdes kulmin e të nxehtit. Pra lëvizjet të bëhen nga ora tetë në mëngjes deri në ora 10 apo 11 maksimum dhe pas orës pesë. Të mbajnë një kaçkëte dhe një ujë të vogël me vete”, tha Rezearta Elezi, Mjeke.
Vetëm në ditët e fundit, ndihma e shpejtë ka intervenuar në dhjetëra raste si pasojë e të nxehtit. përcjell Zhurnal.mk .