Bujqit bllokojnë qendrën e Strumicës, kërkojnë çmim më të lartë për specat
Fermerët nga rajoni i Strumicës, me traktorë dhe makineri bujqësore, kanë bllokuar qendrën e qytetit, duke përsëritur kërkesën e tyre për rritjen e çmimit të blerjes së specave të Kërtovskës, të destinuara për kapacitetet e industrisë së konservimit dhe përpunimit.
Fermerët presin rezultate konkrete nga ministri i Bujqësisë, Borçe Serafimovski, me të cilin dje zhvilluan një takim në Strumicë.
Sipas fermerëve, gjatë takimit ministri Serafimovski ka shprehur gatishmëri për t’u dalë në ndihmë kërkesave të tyre, por fillimisht duhet të zhvillojë bisedime edhe me përfaqësuesit e kapaciteteve përpunuese të industrisë së konservimit, të cilët aktualisht ofrojnë çmim prej 25 denarësh për kilogram.
“Dje ministri na premtoi se do të angazhohet për sigurimin e një çmimi më të lartë të blerjes. Nëse nuk marrim një çmim të pranueshëm, me të cilin mund t’i mbulojmë shpenzimet e prodhimit, nga e marta përsëri do të dalim në protesta dhe bllokada”, deklaroi Aleksandar Grozdanov, përfaqësues i Shoqatës “Mladi Murtino”.
Fermerët tashmë prej tre ditësh protestojnë dhe organizojnë bllokada, duke kërkuar që çmimi i blerjes të përshtatet me kostot reale të prodhimit.
Për ta, është e pakuptueshme që vitin e kaluar speci i përzier i klasës së parë dhe të dytë, i cili dërgohej për përpunim në fabrikat e industrisë së konservimit, blihej me 35 deri në 40 denarë për kilogram, ndërsa këtë vit çmimi është ulur në vetëm 25 denarë.
Fermerët thonë se me çmimin aktual nuk arrijnë t’i mbulojnë kostot e prodhimit dhe paralajmërojnë se do t’i vazhdojnë protestat nëse nuk gjendet një zgjidhje konkrete.
Ata kërkojnë që institucionet dhe kompanitë përpunuese të ulen në tryezë dhe të përcaktojnë një çmim që do t’u mundësojë prodhuesve të mbulojnë shpenzimet dhe të vazhdojnë prodhimin.