Rritet eksporti dhe importi në Maqedoni, këmbimi i përgjithshëm tregtar me jashtë në vitin 2025 arrin 19,5 miliardë euro
Këmbimi i përgjithshëm tregtar në periudhën janar – dhjetor të vitit 2025 është 19 553.6 milionë euro, kumtoi Enti Shtetëror i Statistikës. Eksporti i mallrave arriti në 8 008.2 milionë euro, një rritje prej 2,9 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa importi arriti në 11 545.4 milionë euro, ose 4,4 për qind më shumë.
Në periudhën janar – dhjetor të vitit 2025, sipas vëllimit të përgjithshëm të tregtisë së jashtme, pjesa më e madhe e tregtisë është bërë me Gjermaninë, Britaninë e Madhe, Kinën, Greqinë dhe Serbinë, që marrin pjesë me 47,8 për qind të vëllimit të përgjithshëm të këmbimit. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian përfaqësohen me 58,9 për qind në totalin e këmbimit.
Këmbimi tregtar sipas produkteve sipas Klasifikimi Standard i Tregtisë Ndërkombëtare tregon se pjesëmarrja më e madhe e eksportit është: katalizatorët e mbajtësve me metale të çmuara ose përbërjet e tyre, grupe telash ndezës dhe të ngjashme, për automjete, aeroplanë ose anije, pjesët e sediljeve nga nëngrupi 821.1 i katalizatorë të tjerë të mbajtësve.
Në import më shumë janë të përfaqësuara: vajrat e naftës dhe vajrat e përftuara nga mineralet bituminoze (përveç lëndëve të para), metale të tjera të grupit të platinit dhe legurat e tyre, të papërpunuara ose në formë pluhuri, platini dhe lidhjet e platinit, të papërpunuara ose pluhur.