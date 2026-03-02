Rritet çmimi i derivateve të naftës në Maqedoni
Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturina Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut (KRRE) solli vendimin, me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht 1,13 % në raport me vendimin e datës 27.2.2026.
Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 rriten për 1,00 den/l. Çmimet e shitjes me pakicë të EURODIZELIT (D-E V) dhe të VAJIT EKSTRA TË LEHTË PËR AMVISËRI (EL-1) nuk ndryshojnë. Çmimi i shitjes me pakicë i Мazutit М-1 SU rritet për 1,022 den/kg dhe do të jetë 35,542 den/kg.
Nga data 3.3.2026, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:
- Benzinë motori EUROSUPER BS 95 - 74,50 (denarë/litër)
- Benzinë motori EUROSUPER BS 98 - 76,50 (denarë/litër)
- Naftë motori EURODIZEL BS (D-E V) - 71,00 (denarë/litër)
- Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) - 70,00 (denarë/litër)
- Mazut М-1 SU 35,542 (denarë/kilogram).
Top Lajme
Jobs
Real Estate