Rritet çmimi i arit dhe naftës
Çmimet e naftës dhe arit kanë shënuar rritje të ndjeshme për shkak të tensioneve në rritje mes SHBA-së dhe Iranit.
Çmimi i naftës Brent u rrit në 71–72 dollarë për fuçi, duke arritur nivelin më të lartë në shtatë muaj të fundit.
Kjo rritje pasqyron shqetësimet e tregjeve për mundësinë e përshkallëzimit të konflikteve dhe ndërprerjeve të furnizimit në një nga rrugët më të rëndësishme tregtare të naftës në botë, Gjirin e Hormuzit, përmes të cilit kalon një pjesë e madhe e eksporteve globale të naftës.
Ndërkohë, çmimi i arit kaloi 5200 dollarë për ons, duke arritur rekorde të reja historike. Investitorët duket se po kërkojnë të mbrojnë kapitalin e tyre duke investuar në asete të sigurta, si ari, për shkak të pasigurisë së rritjes së tensioneve gjeopolitike.
Në këtë situatë, SHBA-ja ka vendosur një tarifë 25 për qind ndaj vendeve që bëjnë biznes me Teheranin, dhe po ashtu ka zgjeruar gamën e taksave të importit për produkte të ndryshme.
Këto masa i shtojnë tregut një “premium” rreziku gjeopolitik, duke e bërë situatën më të paparashikueshme për tregjet globale dhe duke ndikuar drejtpërdrejt çmimet e energjisë dhe metaleve të çmuara.
Në përgjithësi, rritja e çmimeve të naftës dhe arit reflekton shqetësimet e tregjeve lidhur me stabilitetin politik dhe ndikimet e mundshme ekonomike të konfliktit SHBA–Iran, duke shtuar presionin mbi investitorët dhe ekonomitë globale. /Telegrafi/