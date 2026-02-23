Rriten çmimet e derivateve të naftës në Maqedoninë e Veriut
Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturina Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut (KRRE) solli vendimin, me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht 1,24 % në raport me vendimin e datës 16.2.2026.
Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 rriten për 0,50 den/l.
Çmimet e shitjes me pakicë të EURODIZELIT (D-Е V) dhe të Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (ЕL-1) rriten për 1,00 denarë/litër.
Nga data 24.2.2026, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:
EUROSUPER BS - 95 do të shitet për 73,50 (denarë/litër)
EUROSUPER BS - 98 do të shitet për 75,50 (denarë/litër)
EURODIZEL BS (D-E V) do të shitet për 69,00 (denarë/litër)
Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) do të shitet për 68,00 (denarë/litër)
Mazut М-1 SU do të shitet për 34,520 (denarë/kilogram)./Telegrafi/