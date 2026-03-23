Komisioni Rregullator për Energjetik (KRRE) në Maqedoni njofton rriten çmimet e derivateve të naftës për 1,39%, shkruan Telegrafi Maqedoni.

Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës ЕUROSUPER BS-95 dhe ЕUROSUPER BS-98 nuk ndryshojnë.

Çmimi i shitjes me pakicë i EURODIZELIT (D-E V) rritet për 3,50 denarë/litër, ndërsa çmimi i shitjes me pakicë i Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (ЕL-1), rritet për 2,50 denar/litër.

Derivatet e naftës do të shiten me këto çmime:

ЕUROSUPER BS - 95 do të shitet për 86,50 (denarë/litër)

ЕUROSUPER BS – 98 - do të shitet për 88,50 (denarë/litër)

ЕURODIZEL BS (D-Е V) do të shitet për 95,50 (denarë/litër)

Vaj për djegie - ЕKSTRA I LEHTË 1 (ЕL-1) do të shitet për 92,00 (denarë/litër)

Mazut М-1 SU do të shitet për 47,610 (denarë/kilogram)./Telegrafi/

