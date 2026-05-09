Rrëzohet një punëtor nga kati i dytë i një objekti në Fushë Kosovë– dërgohet për tretman mjekësor në QKUK
Policia e Kosovës ka njoftuar se një person është rrëzuar nga kati i dytë i një objekti ku ishte duke punuar.
Viktima është dërguar për tretman mjekësor në QKUK.
“Fushë Kosovë 08.05.2026, 16:40. Është raportuar se viktima mashkull kosovar, deri sa ishte duke punuar në vendin e tij të punës, ishte rrëzuar nga kati i dytë i objektit. Viktima është dërguar për tretman mjekësor në QKUK, Prishtinë. Në cilësinë e të dyshuarave janë arrestuar dhe intervistuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë koordinatori për siguri dhe përfaqësuesi juridik i firmës”, bëhet e ditur në raport.
Pas intervistimit me vendim të prokurorit, njëri nga të dyshuarit është dërguar në mbajtje, ndërsa i dyshuari tjetër është liruar në procedurë të rregullt. /Telegrafi/