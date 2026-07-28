Rrëzohet një vinç në një punishte në Lagjen e Spitalit, raportohet për të lënduar
Një vinç raportohet se është rrëzuar në një punishte ndërtimi në zonën e Lagjes së Spitalit në Prishtinë.
Në vendin e ngjarjes, sipas pamjeve të publikuara, shihen ekipet e policisë dhe dy autoambulanca, ndërsa sipas informatave të para nga vendi i ngjarjes raportohet se disa persona janë lënduar.
Dyshohet se nën vinçin e rrësuar kanë mbetur të zënë dy punëtorë.
Telegrafi ka kontaktuar Policinë e Kosovës për të marrë më shumë informacione lidhur me rastin dhe është në pritje të përgjigjes zyrtare.
Për momentin nuk dihen rrethanat se si ka ndodhur rrëzimi i kranit. /Telegrafi/
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