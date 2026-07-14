Rrëzimi i një helikopteri që ndihmoi në shuarjen e zjarrit në Kolorado lë pilotin të vdekur
Një helikopter që po ndihmonte në luftimin e një zjarri në Kolorado është rrëzuar në një rezervuar, duke humbur jetën piloti, thanë autoritetet.
Helikopteri u raportua të dielën në Rezervuarin Silver Jack dhe trupi i pilotit u gjet nga zhytësit.
Zyra e sherifit të Qarkut Gunnison e identifikoi pilotin si 56-vjeçarin Nicholas Dale nga Sooke, British Columbia, transmeton Telegrafi.
Një procesion automjetesh të zbatimit të ligjit e transportoi trupin e Dale nga Gunnison në Grand Junction të hënën.
Karvani u prit nga banorët që donin të tregonin mbështetjen e tyre për pilotin dhe mijëra zjarrfikës të caktuar për zjarret që digjen në të gjithë Perëndimin.
Guvernatori i Kolorados, Jared Polis, tha se flamujt shtetërorë do të valëviten në gjysmë shtizë kur të jetë planifikuar një shërbim përkujtimor për Dale, një pilot me kontratë që lë pas një grua dhe dy fëmijë.
"Ne jemi të përkushtuar për të mbështetur zjarrfikësit tanë të guximshëm dhe familjet e tyre, dhe shteti është gati të mbështesë çdo hetim për këtë incident tragjik", tha Polis. /Telegrafi/
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