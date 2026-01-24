Rrezarta Shaqiri Basha zgjidhet u.d. e Drejtoreshës së Teatrit Kombëtar të Kosovës
Ministria e Kulturës ka marrë së fundmi tri vendime të rëndësishme që lidhen drejtpërdrejt me udhëheqjen e Teatri Kombëtar i Kosovës, duke hapur një kapitull të ri institucional për këtë institucion qendror të artit skenik në vend.
Komisioni disiplinor ka vendosur pezullimin e Kushtrim Sheremeti nga posti i drejtorit të Teatrit Kombëtar të Kosovës. Ky vendim është konfirmuar edhe nga sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Kulturës. Paralelisht, është bërë e ditur se Rezarta Basha, MSc. Arkitekte, është emëruar ushtruese e detyrës së drejtorit të këtij institucioni.
Sipas vendimit zyrtar, Rezarta Basha është zgjedhur më 31 dhjetor 2025 dhe do ta ushtrojë këtë detyrë deri në një vendim të ardhshëm që pritet të merret nga Këshilli Kombëtar i Arteve.
Nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, përmes një përgjigjeje me shkrim për RTK, është bërë e ditur se pezullimi i Sheremetit ka ardhur si pasojë e një sërë shkeljesh të evidentuara nga Këshilli Drejtues i Teatrit Kombëtar, në bashkëpunim me vetë ministrinë. Megjithatë, nuk janë bërë publike detaje të hollësishme lidhur me natyrën konkrete të këtyre shkeljeve.
Ndërkohë, procesi për zgjedhjen e drejtorit të ri të Teatrit Kombëtar pritet të zhvillohet përmes Këshillit Kombëtar të Arteve. Vlen të theksohet se rregullorja e këtij këshilli është miratuar nga Qeveria pikërisht në të njëjtën ditë kur ndodhën pezullimi dhe dorëheqja e Sheremetit, duke i hapur rrugë procedurave të reja për emërimin e drejtuesit të ardhshëm të institucionit.
Profili profesional i ushtrueses së detyrës së drejtorit
MSc. Arkitekte Rezarta Basha ka një përvojë të gjatë profesionale në fushën e arkitekturës, trashëgimisë kulturore dhe menaxhimit të projekteve publike. Ajo ka qenë e angazhuar në mbikëqyrjen e projekteve të ndërtimit në kuadër të Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore për Prishtinën, duke përfshirë projekte në qytete dhe zona të ndryshme si Janjeva, Podujeva dhe lokalitete të tjera me rëndësi historike e kulturore.
Po ashtu, Rezarta Basha është menaxhere e projektit për renovimin e Teatrit Kombëtar të Kosovës, e deleguar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, rol përmes të cilit ka qenë e përfshirë drejtpërdrejt në proceset e planifikimit, koordinimit dhe zbatimit të ndërhyrjeve infrastrukturore në këtë institucion.
Zhvillimet e fundit kanë ngjallur interes të madh në opinionin publik dhe në komunitetin artistik, të cilët po i përcjellin me vëmendje ndryshimet në drejtimin e Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe vendimet që pritet të merren në vazhdim. /Telegrafi/