Rreth 900 lindje më shumë në 2025-ën
Që nga viti 2022 e deri në fund të vitit 2025, në Kosovë kanë lindur gjithsej 105,671 fëmijë, sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia e Statistikave e Kosovës (ASK).
Sipas statistikave më të fundit, gjatë vitit 2025 kanë lindur 27,418 fëmijë, prej të cilëve 14,135 janë meshkuj dhe 13,284 femra.
Ky numër tregon një rritje të lehtë krahasuar me vitin 2024, kur numri i lindjeve ishte 26,549, prej të cilëve 13,772 meshkuj dhe 12,779 femra.
Viti 2023 shënoi numrin më të vogël të lindjeve në periudhën e fundit, me 25,586 fëmijë, prej të cilëve 13,229 meshkuj dhe 12,357 femra. Ndërkohë, viti 2022 kishte shënuar një nivel më të lartë lindjesh, me 26,118 fëmijë, prej të cilëve 13,317 meshkuj dhe 12,801 femra.
Të dhënat e ASK-së tregojnë se megjithëse numri i lindjeve ka pësuar ndryshime të lehta nga viti në vit, trendi i përgjithshëm mbetet stabil, duke reflektuar tendencat demografike dhe ndryshimet e lehta natyrore në vend.
Këto statistika ofrojnë një pasqyrë të qartë mbi zhvillimet demografike në Kosovë dhe mund të jenë të rëndësishme për politikat sociale, shëndetësore dhe planifikimin afatgjatë të popullsisë.