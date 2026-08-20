Rreth 30 mijë euro u gjetën brenda një veture në afërsi të liqenit të Vërmicës, rasti po hetohet
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se gjatë patrullimit afër liqenit ka hasur në një veturë ku brenda saj gjatë kontrollit është gjetur një zarf me para në vlerë 29.200 euro.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 20:15, në Vërmicë.
Tutje thuet se rasti vazhdon të hetohet nga njësitet kompetente policore.
“Vermicë, 19.08.2026 – 20:15. Njësiti policor gjatë patrullimit afër liqenit ka hasur një automjet me ngasës M/K. Gjatë kontrollit në automjet është gjetur një zarf me para në vlerë 29.200 euro. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori. Rasti vazhdon të hetohet nga njësitet kompetente policore”, thuhet në raport. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate