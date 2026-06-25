Rrënohet një objekt me rrezikshmëri të lartë në lagjen Livadhet e Arapit në Gjilan
Drejtoria e Inspekcionit në Komunën e Gjilanit ka realizuar rrënimin e një objekti të braktisur, i cili sipas autoriteteve paraqiste rrezikshmëri të lartë për banorët dhe kalimtarët në lagjen “Livadhet e Arapit”, përkatësisht në zonën e njohur si Sheshi Jugu 2.
Sipas Drejtorisë së Inspekcionit, veprimi është ndërmarrë pas ankesave të qytetarëve dhe vlerësimit të organeve kompetente se objekti përbënte rrezik për sigurinë publike.
Drejtori i Inspekcionit, Isa Agushi, tha se objekti ishte identifikuar si i rrezikshëm dhe se rrënimi i tij ishte i domosdoshëm.
“Ky objekt paraqiste rrezik të lartë për banorë dhe pas ankesave të qytetarëve dhe konstatimit se paraqiste rrezik, është rrënuar”, ka deklaruar Agushi.
Ai theksoi se objekti-gërmadhë ndodhej në një zonë të frekuentuar nga qytetarët dhe paraqiste rrezik të veçantë për fëmijët që kalojnë nëpër shëtitoren e lagjes.
“Ky objekt-gërmadhë në fund të Sheshit Jugu 2 në lagjen Livadhet e Arapit paraqiste rrezik jo vetëm për banorët e asaj ane, por edhe për qytetarët e shumtë, sidomos fëmijët që ecin në shëtitore”, ka thënë ai.
Sipas Agushit, pas konstatimit të gjendjes nga institucionet përgjegjëse, inspektorët kanë mbikëqyrur procesin e rrënimit dhe pastrimin e hapësirës.
“Pas konstatimit të rrezikshmërisë nga organet kompetente, inspektorët u kujdesën që të bëhet rrënimi i kontrolluar dhe të pastrohet hapësira”, ka shtuar drejtori i Inspekcionit.
Autoritetet komunale kanë bërë të ditur se do të vazhdojnë identifikimin dhe trajtimin e objekteve që paraqesin rrezik për sigurinë e qytetarëve në pjesë të ndryshme të qytetit. /Telegrafi/