Rregulli i "dy gishtave" do t'ju ndihmojë të zgjidhni shalqirin më lëngshëm, provoni këtë truk
Vera është e paimagjinueshme pa shalqirin e ftohtë, të ëmbël dhe lëngshëm. Megjithatë, kur bëjnë pazar, shumë njerëz pyesin veten se si ta dallojnë më të mirin midis dhjetëra shalqinjve që duken pothuajse njësoj.
Një nga truket që ka tërhequr vëmendjen e dashamirësve të këtij fruti freskues vitet e fundit njihet si "rregulli i dy gishtave".
Sipas kësaj këshille të thjeshtë, duhet të shikoni vijat më të errëta jeshile në lëkurën e shalqirit.
Këshilla është jashtëzakonisht e thjeshtë: në një shalqi të pjekur, vijat e errëta jeshile duhet të jenë rreth dy gishta të gjera.
Është shumë e lehtë për ta kontrolluar, thjesht vendosni gishtin tregues dhe atë të mesëm mbi lëkurë.
Nëse zona e gjelbër e errët midis vijave më të çelëta përputhet me gjerësinë e gishtërinjve tuaj, ndoshta keni gjetur një shalqi të pjekur.
Edhe pse kjo nuk është një metodë e provuar shkencërisht që garanton fruta të përsosura, shumë shitës dhe blerës me përvojë e përdorin atë si një nga treguesit e cilësisë së frutave.