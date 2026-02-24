Rrëfimet e ushtarëve rusë që thonë se panë bashkëluftëtarët e tyre duke u ekzekutuar me urdhër të komandantëve
Katër ushtarë rusë kanë zbuluar tmerrin dhe brutalitetin e kushteve në anën e tyre të vijës së frontit në Ukrainë, me dy burra që i thanë BBC-së se panë ushtarë që ekzekutoheshin në vend për shkak se nuk kishin dhënë urdhra.
Një burrë i tha një ekipi dokumentarësh se pa një ushtar të ekzekutuar me urdhër të komandantit të tij, i cili u shpall "Hero i Rusisë" në vitin 2024.
"E shoh - vetëm dy metra, tre metra... klik, klak, bum", tha ai, transmeton Telegrafi.
Një ushtar tjetër, nga një njësi tjetër, thotë se e pa vetë komandantin e tij të qëllonte katër burra.
"I njihja", thotë ai për ushtarët e ekzekutuar. "Mbaj mend njërin prej tyre duke bërtitur 'Mos qëlloni, do të bëj çdo gjë'", shtoi ai.
Njëri prej tyre thotë gjithashtu se pa 20 trupa ushtarësh të shtrirë në një gropë. Termi "zero" është zhargon ushtarak rus për ekzekutimin tënd.
Në dokumentarin, The Zero Line: Inside Russia's War, burrat japin rrëfime të hollësishme se si u torturuan për shkak se refuzuan të merrnin pjesë në sulme që i përshkruajnë si në prag të misioneve vetëvrasëse.
Trupat ruse i quajnë këto sulme "stuhi mishi", ndërsa valë burrash dërgohen pa pushim përgjatë vijës së frontit për të provuar të dobësojnë forcat ukrainase.
Për herë të parë, beson BBC, ushtarët rusë nga vija e frontit tregojnë në procesverbal se si kanë parë komandantët që urdhërojnë ekzekutimet e burrave të tyre.
Një nga burrat, puna e të cilit ishte të identifikonte dhe numëronte ushtarët e vdekur, dha lista të hollësishme që tregojnë se ai është i vetmi mbijetues nga një grup prej 79 burrash me të cilët u mobilizua.
Meqenëse refuzoi të shkonte në vijën e frontit, ai thotë se u torturua dhe u urinua mbi të. Të tjerët në njësinë e tij që refuzuan do të vriteshin me rrymë, do të liheshin të uritur dhe më pas do të detyroheshin të bënin stuhi mishi të paarmatosur, thotë ai.
Katër burrat, të cilët janë në arrati, treguan për tmerret që panë në një vendndodhje të pazbuluar jashtë Rusisë.
Pothuajse i gjithë kundërshtimi publik ndaj pushtimit të Ukrainës nga presidenti Vladimir Putin është zhdukur në Rusi. Shifrat zyrtare të viktimave nuk janë publikuar nga Moska, por Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar thotë se më shumë se 1.2 milion trupa ruse janë vrarë ose plagosur që nga pushtimi në shkallë të plotë më 24 shkurt 2022.
Qeveria ruse thotë se forcat e saj të armatosura "veprojnë me përmbajtje maksimale, sa më shumë që të jetë e mundur në kushtet e një konflikti me intensitet të lartë, duke trajtuar personelin e tyre me kujdes maksimal".
"Informacioni në lidhje me shkeljet dhe krimet e dyshuara është hetuar siç duhet", shtoi ajo.
"Ne nuk jemi në gjendje të verifikojmë në mënyrë të pavarur saktësinë ose vërtetësinë e informacionit që keni dhënë", tha ajo.
Dëshmia e detajuar e dorës së parë nga të katër burrat gjithashtu verifikon raportet për një prishje të ligjit dhe rendit në vijën e frontit rus.
Ilya, ushtari që identifikoi dhe numëroi të vdekurit, është një nga burrat që thotë se pa shokët e tij të vriteshin nga komandantët.
Para luftës, 35-vjeçari mësonte fëmijë me nevoja të veçanta dhe autizëm në Kungur, në Malet Urale. Pastaj, në maj 2024, policia u shfaq në shtëpinë e prindërve të tij dhe i tha se po thirrej në shërbim ushtarak.
Ai u mobilizua së bashku me 78 burra të tjerë, thotë ai, në një qendër rekrutimi në qytetin e Permit.
"Pothuajse të gjithë ishin të dehur. Përpara në betejë! Do ta kapim Zelenskin dhe do ta ngremë flamurin tonë!" kujton ai duke bërtitur. I shikoja dhe mendoja 'Si përfundova këtu?' Isha shumë i frikësuar", tha ai.
Me të mbërritur në Ukrainë, Ilya thotë se shumica e burrave u dërguan direkt në vijën e frontit. Ai thotë se nuk donte të qëllonte ose të vriste askënd dhe përfunduan në një post komande.
Kushtet ishin brutale dhe ai thotë se pa katër persona të qëlloheshin nga afër nga një komandant - një në Panteleimonivka dhe tre në Novoazovsk, të dyja në Donetskun e pushtuar nga Rusia në Ukrainën lindore - sepse kishin ikur nga vija e frontit dhe kishin refuzuar të ktheheshin.
"Gjëja më e trishtueshme është se i njihja. Mbaj mend njërin prej tyre duke bërtitur 'mos qëlloni, do të bëj çdo gjë!' por ai [komandanti] i vrau gjithsesi", thotë Ilya.
‘Zerozimi’ zakonisht kryhet si ndëshkim për refuzimin e urdhrave dhe vepron si një mjet frikësimi për të tjerët që mund të jenë duke menduar të bëjnë të njëjtën gjë, thanë burrat.