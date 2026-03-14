Rrahje mes disa personave në Prishtinë, njëri lëndohet nga mjeti i mprehtë
Një përleshje mes disa personave ka ndodhur sonte në kryeqytet.
Kështu ka bërë të ditur zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana.
Nga policia është njoftuar edhe se një nga personat është lënduar nga një mjet i mprehtë.
‘’Sot rreth orës 19:30, në rrugën “Anton Çeta” në Prishtinë, disa persona janë përfshirë në një përleshje fizike. Sipas informatave fillestare, një person dyshohet se është lënduar nga një mjet i mprehtë dhe i njëjti ka pranuar tretman mjekësor.
Lidhur me rastin, njësitet policore kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme, ndërsa në koordinim me Prokurorin e Shtetit po zhvillohen procedurat e mëtejme hetimore’’, thuhet në përgjigjen e Policisë.
